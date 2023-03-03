3月新盤逾3600伙登場　新界佔六成　NOVO LAND明率先開售

《財政預算案》早前宣布，調整首置從價印花稅稅階，細價盤料受惠。踏入3月份，一手起動，市場有約6個全新盤有望登場，涉及逾3,670伙，主打兩房或以下的細單位。當中新界區佔約66％屬最多。



NOVO LAND 2B期折實入場425萬起

3月份新界區焦點新盤，為新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第二期，提供1,658伙。其中2B期729伙，明日（4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙，面積由305至703平方呎，涵蓋一房至三房戶型，折實平均呎價13,616元，折實售價由425.5萬元起。另同系2A期早前亦已獲批預售，涉929伙料緊接2B期推出。

屯門NOVO LAND 2B期全盤有729伙，3月首個周末先推售352伙。

屯門飛揚第二期主打一房、兩房戶

至於屯門區方面，長實（1113）及新地（0016）合作的飛揚第二期亦部署3月內開售，最快下周公布樓書，此期數提供400伙，面積由263至722平方呎，佔約90%為一房及兩房，分別佔220伙及140伙。三房單位則佔40伙或10%。

單幢盤方面，星星地產（1560）旗下元朗雨後已公布樓書，提供335伙，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由276至約720平方呎。發展商早前透露，首批不少於67伙，最快3月推出發售。

Bal Residence首批呎價近2萬

九龍區方面，麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號Bal Residence，亦部署月內開售。項目提供156伙，早前已公布首張價單，56伙全屬一房，折實平均呎價19,554元，折實最平售580.69萬元起，高於同區二手。市場消息指，暫錄約一倍超額認購。

另外，由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作、位於啟德承豐道15號啟德海灣，早前亦已獲批預售文件。發展商早前透露，第一期項目啟德海灣1 （KT Marina 1） 部署今季登場，涉及1,017伙，料可提供一至三房戶型，並主打兩房。

港島區方面，估計短期有望登場為莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸，早前曾預告首季登場，提供105伙，實用面積由205至317平方呎，涵蓋開放式至一房戶型，當中開放式佔20伙、一房佔77伙，其餘8伙為特色單位。