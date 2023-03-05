美聯：2月純車位註冊量升近27%　創3個月新高

住宅物業交投回升，純車位表現亦見向好。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2月份純車位註冊量錄274宗，較1月216宗按月升約26.9%，創三個月新高。隨著宗數上升，金額亦跟隨向上。2月份純車位涉及約4.81億元，較1月約4.06億元按月升約18.5%，同創三個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，2月下旬公布的新一份「財政預算案」，宣布調整印花稅，當中300萬元或以下的物業只須繳付定額100元，由於車位大部份屬於此類價格之內（以2022年1月至今年2月的14個月計算，純車位註冊量合共錄7,228宗，當中300萬元或以下錄6,759宗，佔比高達93.5%），相信新措施有助車位交投。

每月純車位註冊量及金額。（美聯物業提供）

不過他指，由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，2月註冊個案主要反映1月市況，料新措施的效應於稍後的註冊個案才反映出來。

18區以沙田區宗數最多

回顧2月份純車位註冊個案，若以18區劃分，當中沙田區以37宗居首，九龍城區以35宗排第二位，荃灣區則以25宗排第三，而屯門及港島東區分別以21宗及20宗躋身5強；若以物業劃分，以馬鞍山迎海最多，錄13宗，何文田皓畋及沙田富豪花園分別錄6宗及5宗緊隨其後。