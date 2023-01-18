「師奶兵團」轉攻深井豪景花園　一年炒賣逾70個車位、累賺逾90萬

2020年底政府撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅（DSD），令售價200萬元或以下的細價車位物業，其印花稅降至僅100元。由於交易成本極低，一班向來亦有炒賣車位的「師奶兵團」近年轉戰深井豪景花園，據悉該班「師奶兵團」過去一年買賣車位超過70次，幾乎每次輕微賺數萬元就即時沽貨，累積賺超過90萬元。

有深井區代理透露，上述「師奶兵團」過去亦曾炒賣天水圍及沙田的住宅車位，惟近年見豪景花園車位低水，而且印花稅成本降至極低水平，便大量買入豪景花園車位，高峰期持有20至30個車位，而且更會於短時間沽出，最快持貨2周內便會易手，但通常只會輕微賺數萬元，及後又再次買入新一批車位。

最快持貨2周即沽貨 輕微賺數萬元

據了解，該班「師奶兵團」在去年已沽出25個車位，獲利超過90萬元。如其中豪景花園B號停車場1樓單號車位，在2022年12月以59.8萬元沽出，較2020年6月份買入價53萬元，帳面升值6.8萬元，賺約13%。

接貨買家蝕12%沽貨

不過代理指出，部分承接車位的新買家普遍不太熟識該區市況，最終損手離場。如豪景花園B號停車場1樓單號車位，在2022年10月份以56萬元沽出，較2021年10月買入價63.8萬元，帳面跌價7.8萬元，蝕約12%。

此外，代理又指出，豪景花園車位租金普遍介乎每月約1,500至2,000元，不過由於位置偏遠，租務需要求主要來自屋苑住戶，因此租金回報未必穩定，或導致接貨買家最終蝕住走。