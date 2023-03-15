屋宇署：成立專責審批組　協助500伙以上大型住宅項目加快流程

屋宇署今日（15日）公布，為加快發展流程，已成立專責審批組，並會減少一般建築圖則首次呈交申請時所需的資料項目。

七個專責審批組協助 早期提供便利措施

2022年《施政報告》其中一項提速、提效的措施為​設立專責審批組。屋宇署發言人指，針對500個或以上住宅單位的大型私人住宅項目，七個專責審批組將積極協助，在項目早期提供便利措施，高級人員亦會適時參與其中。

​有關便利措施包括與申請人在呈交圖則前舉行會議；協助他們擬定符合《建築物條例》及其附屬法例規定的合適設計方案；以及與其他政府部門聯繫，以解決對有關發展項目至關重要的問題，例如涉及決定地盤分類及撥作公眾行人通道的範圍。

屋宇署3月下旬將發出修訂作業備考，縮減約30%首次呈交一般建築圖則申請時所需的資料項目。

屋宇署續指，其目標是約八成一般建築圖則可於首次或第二次呈交申請時獲得批准，並鼓勵申請人及早、甚至在提交圖則申請之前聯絡專責審批組，以認定需關注的事項和探討可行的方案。

首次入則所需資料減逾40項

另外，屋宇署將於本月下旬發出修訂作業備考，將大幅縮減約百分之三十於首次呈交一般建築圖則申請時所需要的資料項目，即由約140項減至少於100項。該些資料可以延遲至隨後審批階段時才呈交，例如在上蓋工程動工前和在申請入伙紙前。

此精簡措施將減少在首次呈交的一般建築圖則上顯示的詳細資料，該些資料隨後通常會有修改，因而需要呈交修訂圖則。例如，儘管必需確定發展密度將不會超出法定上限，但總樓面面積和不計算的總樓面面積的詳細計算及圖表可於稍後階段呈交。小型建築構件的標準詳圖亦可經隨後呈交的修訂圖則提交。

署方補充指，因為申請所需的細節減少，申請人可在準備首次呈交一般建築圖則時節省資源和時間，並可避免因修改建築設計而白費工夫。通過更迅速地取得一般建築圖則的首次批准後，申請人便能進一步制定其設計，盡早開展工程，從而加快整個發展流程。