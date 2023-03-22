欠租百萬｜阿布泰擁26間分店　去年拓展便利店、擬發展特許經營

專售泰國貨品的阿布泰（AbouThai）自2月起，至少五間分店被入稟追討欠租，涉及金額近130萬元。阿布泰為近年本港零售市場最積極擴充的連鎖百貨店，自2015年成立以來，至今已經開設多達26間分店，除了主力銷售的泰國進口零售、生活及健康產品外，自2022年初更在其社交平台公布進軍便利店市場，並會積極發展街舖。



據阿布泰網頁資料，目前設有26間分店，主要集中在新界區，佔15間，而九龍及港島區分別佔8間及3間。

上述26間分店中，絕大部份為商場舖，佔22間，分佈在全港各核心區及民生商場，如尖沙咀美麗華廣場二期、旺角荷李活商業中心、九龍灣淘大商場、黃大仙中心南館、觀塘apm等；民生區則有馬鞍山新港城中心、將軍澳坑口連理街商場、屯門V city等，分店網絡規模龐大。

去年3月進軍便利店市場 暫設4間街舖

至於4間分店則為便利店。事實上，阿布泰（AbouThai）在2022年3月，於其社交平台公布進軍便利店市場，並會積極發展街舖，及後在同月公布首間「ABT阿布泰便利店」，落戶於銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下F號。該舖位面積約1,000平方呎，有傳月租高達約12萬元。

及後在同年4月份又再殺入元朗人流最旺的大馬路，以每月約15.8萬元租用青山公路（元朗段）56至60號新基大廈地下1號舖，舖位面積約1,271平方呎，4月初已簽下租約，呎租約124元。其餘兩間便利店分佈在西貢親民街、深水埗長沙灣道。

除了開拓全新便利店戰線外，阿布泰亦曾透露，未來將會發出特許經營權，並指正尋求投資者，惟未知最終有否落實。