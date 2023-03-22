林景楠與黃色經濟圈割席　阿布泰五分店欠租　被入稟追討130萬元

民主派47人初選案，被告之一的連鎖百貨店「阿布泰」創辦人林景楠，今年1月承認會認罪及成為控方證人。《香港01》發現，阿布泰自2月起，至少五間分店被入稟追討欠租，涉及金額近130萬元。

林景楠周三（22日）中午在社交平台發聲明，與「黃色經濟圈」割席，稱是錯誤示範，又稱阿布泰接下來會「說好香港故事」。



阿布泰自2月起，至少五間分店被入稟追討欠租，涉及金額近130萬元，欠租分店包括旺角荷李活廣場地舖。（余俊亮攝）

五分店共欠租近130萬

初選案被告之一林景楠，今年1月底承認會成為控方證人後，旗下連鎖百貨店「阿布泰」至少五間分店因欠租，被業主入稟追討近130萬元。

今年2月1日，阿布泰鰂魚涌康怡廣場分店，被業主恒隆地產入稟追討一個月、逾11.1萬元欠租。同一分店於3月20日，再被業主入稟追討逾11.1萬元欠租。

「阿布泰」創辨人林景楠，今年1月承認會認罪及成為控方證人，今午（22日）發聲明與黃色經濟圈割席。（資料圖片／張浩維攝）

APM被追租最多 兩個月共39萬

3月內，阿布泰的觀塘APM旗艦店、沙田中心、旺角荷李活商業中心、九龍灣淘大商場都被業主入稟追討欠租。APM分店被追討2個月，共39萬元的租金，平均一個月租金近20萬元，為所有分店中最貴。旺角荷李活商業中心分店被業主兩度入稟，合共追討2個月、逾25.2萬元租金；沙田中心分店被追討3個月租金，合共30萬元；九龍灣淘大商場分店則被追討一個月、逾12.3萬元租金。

阿布泰大部份分店皆設置於大型商場，被追租的分店中，除沙田中心分店業主屬恒基地產，及APM業主屬新鴻基地產，其餘均為恒隆地產旗下商場物業。

阿布泰為阿布泰（香港）有限公司營運，董事為彭廣榮，林景楠的泰籍妻子RERNGRIT KANOKWAN為公司的董事兼唯一股東。林景楠並未出任公司董事或持股。

阿布泰自2月起，至少五間分店被入稟追討欠租，涉及金額近130萬元，欠租分店包括旺角荷李活廣場地舖。（余俊亮攝）

林景楠發聲明 與黃色經濟圈割席

林景楠今日中午於社交平台，以阿布泰創辦人的名義發聲明，與黃色經濟圈劃清界線。林景楠在文中指「香港不能亂，也亂不起」，稱「黃色經濟圈」是一個錯誤示範，阿布泰與「黃色經濟圈」不再有任何關係，接下來會「說好香港故事，為香港，為國家出一份力。」

林景楠涉民主派47人初選案，被控涉嫌串謀顛覆國家政權，後獲保釋候訊，妻女亦已赴泰國展開新生活。

今年1月初，林景楠於社交平台上載與財政司司長陳茂波的合照，稱香港「有完善的法律法規」，要說好香港故事。1月底，林景楠承認會成為控方證人，並已錄下供詞，又稱期望大家在開審時了解其口供。事後，多間「黃店」紛紛與阿布泰割席，並將自家商品從阿布泰下架。