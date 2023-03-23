恒地林達民：香港有條件不跟美國加息　必嘉坊．迎匯加推56伙

一手市場轉趨熾熱，各大發展商加快部署銷售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民今（23日）表示，日內公布紅磡必嘉坊．迎匯的新銷售安排，強調將以市價推盤。翻查資料，必嘉坊．迎匯去年11月已公布首張價單，同月開賣。

【下午5時20分更新】恒地上載必嘉坊．迎匯價單2號，加推56伙，入場單位為6樓L室，實用面積214平方呎、開放式，折實售價399.78萬元。至於呎價最平一伙為6樓N室，實用面積324平方呎，折實呎價17,908元。

恒地于正人、林達民（右）

ONE INNOVALE餘200多伙待售

另外，系內粉嶺北馬適路ONE INNOVALE三期累沽出1,374伙，套現約17億元，目前尚餘200多伙待售。當中第二、三期將於今年5至6月交樓，林達民指，有信心於交樓前可全盤沽清。

而旗下啟德HENLEY PARK，以及由香港小輪（0050）及市建局發展、恒地負責銷售的深水映岸，則最快第二季推出。其中，映岸去年6月份已公布樓書，惟一直未開價。

被問到美國加息，他表示，矽谷銀行SVB事件反映快速加息對金融體系的影響，香港有條件不跟隨美國加息。他又預計今年全年樓價有望升5.5.%，下半年樓價再看高一線。