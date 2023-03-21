恒地年內在港推10個市區新盤　計及餘貨　可售單位6900伙

恒地（0012）指出，今年會香港推出10個新盤，全部位於市區，連同尚餘存貨，預料在港有6,900個自佔住宅單位，或289萬平方呎自佔住宅樓面面積在2023年可供銷售。



公司亦指，有可售辦公及工業樓面面積約18萬平方呎。

截至去年12月底，在香港及內地未入帳的自佔物業合約銷售額為236.23億元，其中157.4億元預料可隨物業落成，並交付予買入而於2023年入帳。

公司又指，本港方面受惠於各地均放寬疫情防控及通關措施，有利加速復常，令市場氣氛近月明顯好轉。加上本港政府為強化競爭力，積極推動多項措施招商引資引才，而2023至24年度財政預算案亦建議繼續派發消費券，及調整從價印花稅（第二標準稅率）之稅階並將引入全新「資本投資者入境計劃」，長遠將有助整體經濟持續發展，本港物業市場亦因而受惠。

新界土地儲備約4500萬呎

公司指，擁有充裕之土地資源供未來發展之用，當中，位於粉嶺北新發展區持有3幅符合原址換地條件之土地，有待落實有關換地條款，其受惠於政府增加發展區內地積比例，預計可建自佔樓面面積將可擴展至合共約430萬平方呎。

集團另有新界土地儲備約4,500萬平方呎，繼續為全港擁有最多新界土地之發展商。至於購入八成以至全部權益之市區舊樓重建項目則有24個，自佔樓面面積合共約330萬平方呎。