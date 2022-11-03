必嘉坊．迎匯首批56伙　折實均價2.12萬　開放式最平售459萬起

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯今日（3日）公布首張價單，為本港銀行再次上調最優惠利率（P）後，首個開價的新盤。首批提供56伙，折實最平售價由458.82萬元起，為開放式戶型。而整批的折實平均呎價為21,238元，較第一期的首批均價低超過一成。



林達民：料為最後一至兩次加息

恒基物業營業（一）部總經理林達民今表示，首批定價視乎各項條件，已通過市場評估，形容是次開價屬「無憂價」。對於美國加息及本港大型銀行跟隨加息，他預計加息已接近尾聲，料為最後一至兩次，又指加息主要為壓制高通脹，認為市場需要關注GDP增長。

今日公布的首批56伙，單位實用面積由222至254平方呎。當中，最平一伙單位位於6樓A室，實用面積222平方呎，折實售458.82萬元。

第一期必嘉坊．曦匯6月開價 首批均價2.38萬

參考必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯，於今年6月份開價，首批提供68伙，折實平均呎價23,888元，最平折實售價由466.83萬元起，為面積202平方呎的開放式戶型。若以首批單位的折實均價計，第二期必嘉坊．迎匯較第一期低約11%。

整個紅磡黃埔4街重建項目必嘉坊，共分三期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙。屬於第二期的必嘉坊．迎匯，只設一座分層大樓，提供280伙，實用面積由192至514平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設天台或平台特色單位。

必嘉坊．迎匯主打細單位，其中開放式佔60伙、一房佔173伙、兩房佔20伙、三房佔4伙，以及23伙特色戶。項目每層提供11至13伙，每層設3部升降機。標準分層單位實用面積則由214平方呎起步，同屬開放式。

↓↓必嘉坊．迎匯連裝修示範單位↓↓