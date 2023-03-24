投資者林清林7188萬沽金鐘甲廈　呎價重上3萬

工商舖市場氣氛略為好轉，資深投資者林清林持有金鐘甲廈遠東金融中心中層單位，近日獲投資者以「意頭價」7,188萬元（71,888,888元）買入，成交呎價逾3萬元。



呎價重上3萬 屬遠東近三年高位

上述單位為金鐘遠東金融中心23樓2室，面積約2,392平方呎，新近以7,188萬元易手，成交呎價30,054元。新買家為BRIGHT SIDE DEVELOPMENTS LIMITED，未知確實身份。至於單位原業主為金東盈有限公司，公司董事包括資深投資者林清林及林君樂，於2009年以約3,030萬元買入上址，是次沽貨帳面賺1.37倍或約4,158萬元。

資料顯示，遠東金融中心近月交投量及呎價也開始回升，近三個月錄得兩宗成交，呎價介乎2.78萬至3萬元，對比2020年至2021年期間僅錄的3宗成交，呎價約2.2萬至2.54萬元，成交價開始由低位反彈。

林清林早年頻頻短炒舖位獲利 近年趨低調

林清林為資深炒家，早年活躍於舖位市場，不時夥拍其他投資者買入舖位，如在2010年10月以5,800萬元買入旺角新填地街470號地舖連1及2樓，及後在2011年6月以8,000萬元沽出，大賺2,200萬元。

他又曾在2012年2月夥拍另一投資者羅家寶，以1.228億元買入中環擺花街22至24號相連地舖，同年5月份拆售，成功以5,400萬及1.1億元「摸出」兩個舖位，合共套現約1.64億元，即持貨約三個月帳面賺33%。然而近年林清林已轉趨低調，甚少聽聞有買賣動作。