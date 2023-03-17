落成不足30年　九展重建方案獲城規會開綠燈　將建3幢地標式商廈

億京發展等財團在2021年中以約100億元，向合和實業買入九龍灣國際展貿中心（九展），去年3月向城規會申請重建為3幢商廈，提供共約177萬平方呎樓面，當中有12萬平方呎將作展覽或有關用途。該發展方案於今日交由城規會審議，在有附帶條件下獲「開綠燈」批准，而規劃署亦表明不反對方案。意味九展隨時進入重建程序，一眾現有租戶如電視台ViuTV，亦需隨時遷走。



九展於1995年竣工，至今落成不足30年，該項目總樓面高達176萬平方呎，用作寫字樓及活動場地，過去不少舉辦大型活動，當中包括在2009年東亞運動會舉行女子英式桌球賽事。而在近年則不時成為演唱會場地，包括舉辦人氣組合MIRROR、男歌手張天賦（MC）的演唱會。

1995年落成 舉辦多項大型活動

至於項目租戶方面，其最知名為租客為電視台ViuTV，佔用整個項目約7萬平方呎樓面，當中有一半樓面位於商場E-Max區域，以作影視製作工作室。

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規劃署或有關當局認為，上述重建方案放寬高度限制由100米增至140米，符合區內商業規劃意向，又認為項目鄰近啟德發展區的邊緣，採用階梯式發展，3幢商廈的高度逐漸下降，與周邊發展沒有不相容。

一樓、二樓設出入口 連接九龍灣商貿區及啟德

此外，項目在較低層位置將提供垂直綠化、屋頂綠化、公共園景等空間，當局認為有關設計可改善周邊環境，而且可加強通風。當局又指，項目一樓及二樓設有兩個出入口，以連接到北部和南部的現有和未來的人行天橋，加強九龍灣商貿區及啟德發展區之間的連接，認為可增強可達度。

地下至三樓均設園景區、平台花園

據城規資料，上述申請地盤面積約239,826平方呎，擬以地積比率約7.4倍發展，略為放寬其建築物高度限制由主水平基準以上100米到主水平基準以上140米，增幅達40%，以興建3幢樓高23層至25層、主水平基準上135米至140米的商廈，總樓面面積約1,774,715平方呎。其中1座、2座物業為相連商廈，與3座商廈提供不少於30米的樓宇間距。

3幢商業大廈設有一層平台花園、3層作為工業展覽及商業零售用途的平台層、另設兩層地下層，作為停車場及機電設施。根據申請地點的地契，與展覽／與貿易有關用途的總樓面面積須不少於121,474平方呎。整個項目提供664個車位。

九展內提供表演場地、食肆、及寫字樓等。（九龍灣國際展貿中心Facebook相片）

億京等財團兩年半前100億買入

此外，重建方案將提供不少戶外空間，如在地下至2樓設多層園景區，3樓則設平台花園，料可改善低層的空氣流通度，同時能為行人從啟德市中心至啟德發展區海濱地區，提供直接和持續的連接和聯繫，並提供舒適的步行環境加強行人連通性。

資料顯示，九龍灣國際展貿中心（E-MAX）原由合和實業持有，為綜合式物業，於2019年推出市場放售，估值高達150億元，項目最終在2021年6月份由億京發展等財團以約100億元購入，每呎樓面約5,600元。現時九展內有表演場地、戲院、食肆、寫字樓及停車場等，ViuTV影視製作工作室亦設於九展內。