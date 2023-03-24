CCL按周跌0.19%　終止4連升　分析：短期樓價反覆向上

中原城市領先指數CCL最新報166.50點，按周跌0.19%，終止4周連升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，近日歐美爆發銀行危機，美國加息0.25厘，港息維持不變，預期加息周期快將見頂等，好壞消息交錯，對香港樓市的影響將於4月份公佈的CCL才開始陸續浮現。他相信短期樓價將由連升轉為反覆向上，CCL上升趨勢未變，但升幅可能減慢。

近期事件令樓價短暫升勢受阻，他預料將推遲CCL目標170點延至復活節長假後達到，現時相差3.50點或2.10%。以升市13周計，CCL由156.37點低位累升6.48%。

CCL（大型單位）按周跌1.97% 結束4連升

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）持續上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。其中，CCL Mass報167.33點，創21周新高，按周升0.23%，連升2周共1.36%。CCL（中小型單位）報165.80點，創21周新高，按周升0.20%，連升5周共4.32%。

CCL（大型單位）報170.05點，按周跌1.97%，結束4周連升。指數上周急升今周急跌，顯示美國議息前豪宅樓價波動較大。

四區樓價呈二升二跌

按地區劃分，四區樓價呈二升二跌，走勢各自反覆。九龍CCL_Mass報162.03點，創23周新高，按周升0.73%，連升2周共1.09%。新界西CCL_Mass報153.55點，創18周新高，按周升0.24%，連升3周共2.22%。港島CCL_Mass報169.89點，按周跌0.16%。新界東CCL_Mass報179.37點，按周跌0.16%，連升7周後回軟。