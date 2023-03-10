CCL連升三周2.88%　分析料樓價升勢未變　復活節前後目標170點

中原城市領先指數CCL最新報164.59點，創17周新高，按周升0.22%，連升3周共2.88%。反映財政預算案前夕，樓價升幅收窄，但升勢仍然持續。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2月下旬政府下調印花稅及取消口罩令，而今周美國暗示加快加息步伐，利好利淡消息交錯，預期樓價上升方向未變，走勢反覆向上。預計，復活節前後CCL短期目標170點，現時相差5.41點或3.29%。

至於，3月23日美國聯儲局公佈議息結果，對香港樓價的影響將會在4月中旬公佈的CCL才開始反映。

四區樓價呈二升二跌，當中新界東樓價連升6周共4.98%，為2018年7月之後的最長連升。

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，為近19周次高，按周微跌0.04%，連升2周後回軟。CCL（中小型單位）報163.69點，創19周新高，按周升0.02%，連升3周共2.99%。CCL（大型單位）報169.14點，創16周新高，按周升1.19%，升幅22周以來最大，連升3周共2.35%。

新界東連升6周近5% 2018年7月後最長升勢

按地區劃分，四區樓價呈二升二跌。當中，新界兩區上升，港九市區回軟。新界東CCL_Mass報176.58點，創17周新高，按周升1.10%。新界東樓價連升6周共4.98%，為2018年7月之後的最長連升。新界西CCL_Mass報151.28點，創16周新高，按周升0.71%。

港島CCL_Mass報167.51點，為近17周次高，按周跌0.46%。九龍CCL_Mass報160.28點，為近20周次高，按周跌0.84%。港島及九龍樓價同樣連升2周後回軟。