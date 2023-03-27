新盤轉旺　3月一手成交逾1900宗　按月增1.2倍　創7個月新高

3月份多盤齊發，一手交投量回升，綜合市場數字，3月截至26日一手成交量約有1,981宗，較2月份的906宗急升1,075宗或1.2倍，亦創去年8月以來、近七個月新高。當中以屯門NOVO LAND 2B期佔最多，涉逾690伙或64%。



回顧3月份新盤銷情暢旺，其中，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期3月展開三輪銷售，短短九日累沽出逾690伙，套現約逾40億元。

新地屯門NOVO LAND 2B期於3月展開三輪銷售，九日累沽出逾690伙。

KOKO ROSSO兩輪沽逾308伙 3B期醞釀推

另一大型新盤、會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO亦於3月展開兩輪銷售，至今累沽出逾308伙，套現約逾24億元。

據發展商早前表示，第3A期KOKO ROSSO目前餘下不足80伙待售，主要為高層海景單位，將待現樓再推。而KOKO HILLS第3B期KOKO MARE已經開價，料短期開售。

此外，元朗雨後3月份進行兩輪銷售，月內累沽出約128伙。

飛揚二期、瑜一1B期合共沽逾523伙

過去周末兩大新盤對壘，刺激3月一手交投進一步向上，其中，長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期，首輪銷售賣400伙，即日沽出344伙或86%，套現16億元。

而華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，同日進行首輪銷售179伙，即日沽清，套現逾34.25億元。發展商即晚上載瑜一1C期樓書，翌日突撃公布首張價單，首批涉80伙，折實售價由1,216.01萬元起，今日起開始收票，或本周展開首輪銷售。

而其他貨尾盤方面，如將軍澳海茵莊園、粉嶺北One Innovale Cabanna、西南九龍長沙灣維港滙等，於3月份均錄得成交。