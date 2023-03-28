無緣新盤、終回流二手市場　用家650萬買Wetland天台特色戶｜多相

二手市場活踴，有買家曾多次抽屯門新盤落空，決定回流二手市場，最終擲650萬元買入Wetland Seasons Park一伙頂層連天台特色戶。



中原地產副分區營業經理杜官賜表示，是次成交為天水圍Wetland Seasons Park 6座頂層兩房單位成交，實用面積429平方呎，連126平方呎天台。原業主去年12月叫價720萬元，直至今年1月減價30萬元至690萬元仍無人問津。

最終於本月因應市況再調低至680萬元後，獲買家洽購，終以650萬元沽出，呎價15,152元。他續指，不計內部轉讓個案，屬屋苑趁三年額外印花稅（SSD）「鬆綁」後第2宗二手成交。

↓↓Wetland Seasons Park單位直擊↓↓

曾多次抽屯門NOVO LAND落空

杜官賜透露，新買家為年輕用家，因之前多次認購屯門新盤NOVO LAND未有抽中前籌，決定回流二手市場。由於，Wetland Seasons Park樓齡新及環境清靜，加上本身亦於區內工作，故決定入市。

據悉，原業主於則2020年1月以621.65萬元一手買入單位，持貨滿三年，是次轉手帳面獲利28.35萬元，單位期內升值4.6%。