長情業主2280萬沽北角半山屋苑　持貨半世紀升值164倍

樓市氣氛稍為轉旺，北角半山3月份已錄12宗樓價逾2,000萬元的二手成交。其中，有持貨逾半世紀的長情業主趁機沽貨，以2,280萬元沽出區內半山老牌屋苑天寶大廈三房單位，持貨約五十二年帳面賺約164倍。

中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，新近成交的天寶大廈A座低層B室，實用面積1,119平方呎，三房間隔，可遠眺海景。單位最初放盤價為2,500萬元，連一個車位，及後累減220萬至2,280萬元易手，成交呎價20,375元。

天寶大廈A座低層B室，外望開揚景觀。（代理相片）

1971年斥13.8萬連車位買入

林龍南指，上述新買家為用家。而原業主早於1971年4月以13.8萬元連車位買入，持貨至今約五十二年，現帳面獲利2,266.2萬元，單位升值164倍。

位於寶馬山道4號的天寶大廈，早於1971年入伙，設兩座提供120個單位，一律為實用面積753至1,141平方呎的大單位。

翻查資料，天寶大廈去年錄得兩宗成交，均為景觀類近、實用面積1,141平方呎的A座A室單位，其中A座低層A室，去年6月以2,404萬元沽出，呎價21,067元；而另一同座中層A室，則於去年1月以2,580萬元沽出，呎價22,612元。