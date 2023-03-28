上季新香港人入市佔比11%　創11年新高　美聯黃建業料樓價漲10%

美聯集團（1200）主席黃建業表示，通關消息帶動本港住宅物業由去年12月起反彈，價量齊升，中小型單位交投率先搶升，及後豪宅新盤成交亦追落後。雖然今年3月出現的銀行危機衝擊金融市場」信心，但是樓市交投愈升愈有，走勢較「股債匯」更為穩健。他料全年樓市「價量齊彈」，尤看好豪宅新盤表現「跑贏大市」，預測全年樓價升10%。



首季一手成交3300宗 75%低於千萬

他又表示，本港樓市首季「脫穎而出」，先是由剛需用家帶動，中小型物業一度主導大市，新香港人更成為升市的重要動力。截至3月27日止，共錄得逾3,300宗一手成交，當中75%成交價為1,000萬元或以下，76%為一至兩房間隔，66%的成交實用呎價低於20,000元。中小型新盤成推動大市上升的主力，原因是積存的購買力在「通關」後釋放，新一份「財政預算案」降低首置人士印花稅，以1,000萬元或以下物業最受惠，刺激中小型單位需求，加上發展商的低價策略湊效，成功引出購買力。

至於，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體一二手成交的佔比高達11%，比率創11年季度新高，由於去年第四季尚未通關，估計這批買家以留港的新香港人為主。

派消費券及50萬張機票 助刺激商舖交投

至於，非住宅物業方面，他睇好商舖前景，預計雖然重返高峰需時，但是商舖可望受惠通關及放寬防疫措施。現時零售及飲食已現復甦的跡象，加上政府再派發消費券，大力推動旅遊及展覽，以及派發50萬張機票，刺激商舖的交投及租賃走出谷底。至於商廈，則有機會受惠於重啟投資移民，吸引資金來港，令商廈的租賣加快復活。

另外，黃建業亦提出三大建議助復甦，第一，要以雙倍力度搶人才，再次放寬國內外人才來港及取得永久居民身份證的限制；第二，徹底寬免合資格專才來港置業需付的3成辣稅，以吸引他們在香港落土生根；第三，容許購買物業作為投資移民的工具，進一步吸納海外資金。

黃建業預料，本港全年樓市「價量齊彈」，尤看好豪宅新盤，預測全年樓價升10%。