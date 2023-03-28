KOKO MARE加推65伙　折實均價1.89萬　擬周內推售

會德豐地產發展的藍田KOKO MARE昨日上載第2號價單加推65伙，折實平均呎價18,963元，折實624.36萬元入場。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快於今日公布首張銷售安排，預計於周內展開首輪銷售。

該批單集中於第8座，戶型涵蓋一至兩房單位，其中10伙一房（開放式廚房）單位、40伙兩房（開放式廚房）單位，以及15伙2房梗廚單位。實用面積由334至520平方呎，價單售價由709.5萬元至1,128.5萬元，實用面積呎價由19,634元至26,178元，平均呎價為21,548元。扣除最多12%折扣優惠後，折實售價624.4萬元至993.1萬元，折實呎價17,278元至23,039元。以售價計預計可套現約6.2億元，折實約5.4億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）。

入場單位為第8座12樓F單位，實用面積334平方呎，屬一房連開放式廚房，價單定價709.5萬元，價單呎價21,243元，扣除最多12%折扣優惠後，折實售價624.4萬元，折實呎價18,695元。

以折實售價計，有10個（15%）單位低於700萬元，有11個（17%）單位低於800萬元，有47個（72%）單位低於900萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。