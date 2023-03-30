廣東道4層複式巨舖250萬放租　較OMEGA六年前高峰期低67%

中港兩地通關後，市場憧憬核心區零售市道轉旺，資深投資者亦趁勢為旗下巨舖放租。由投資者譚栢榮持有的尖沙咀廣東道近萬呎巨舖，新近委託代理放租，意向月租高達約250萬元。不過該舖位在零售高峰期時，曾由瑞士名錶OMEGA（歐米茄）使用，在2017年月租更高達748萬元，反映最新意向月租較高峰期低67%。



中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事彭慧思表示，上述舖位為尖沙咀廣東道82至84號地下至3樓，每層面積約2,000平方呎，合共總面積約9,400平方呎，設有獨立專屬升降機直達，樓底高約13至15呎，物業意向月租約250萬元，呎租約266元。

近年一直交吉叫租400萬

翻查過去租務資料，該舖曾由OMEGA租用，2014年月租已達650萬元，及後在2017年更加租至每月747.5萬元，呎租高見795元。不過及後零售市況轉差，OMEGA於2020年遷出，其後業主放租舖位，意向月租約400萬元，但一直未獲承租。

彭慧思又表示，自全面通關後，尖沙咀廣東道一帶的人流顯著增多，多個國際零售大型品牌門前更出現排隊入內的人龍，零售市道明顯轉好，市場亦陸續錄得國際零售品牌進駐一線區舖位的個案。

同時，她指出，香港旅遊發展局最新公佈旅客數字亦顯示，訪港旅客數字有顯著增長趨勢，復甦速度理想，當中內地旅客已回後至疫情前四成半，而東南亞等短途旅客的數字更達六成或以上，對香港的零售及消費前景有正面幫助。