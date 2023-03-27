美聯：首季工商舖交投反彈5%　料次季舖租、售價回升兩成

中港全面通關逾一個月，市場氣氛回暖，工商舖各板塊首季表現轉好，截至3月24日止，整體工商舖首季成交量按月輕微反彈5.2%、至830宗（包括逾億元公司轉讓買賣），成交金額錄137.67億元，其中，商舖成交金額更錄超過六成的增幅。至於商廈市場受供應多、空置率高的影響下，料未來交投仍受壓。



美聯工商舖認為，在市場不明朗因素逐漸消散的情況下，若環球經濟在加息環境下能保持平穩，而國際地緣政治未有出現顯著惡化，預計今年工商舖成交量將可達至5,800宗，按年增加約三成。

美聯工商董事陳偉志表示，回顧2023年首季工廈的市況，整體穩步向好。截至2023年3月24日工廈整體成交量錄410宗，按季上升6.8%，交投主要集中在價值1,000萬元以下的細價盤，宗數為349宗。

按成交價值分布，300萬元以下的成交宗數為126宗，佔比為36%；300萬至500萬元以下的成交宗數為122宗，佔比為35%；500萬至1,000萬元以下的成交宗數為101宗，佔比為29%。

陳偉志、翁鴻祥、梁國文

看好工廈中細價盤成交

政府早前落實把三幅工業地納入賣地計劃內，包括元朗福宏街及宏利街，估計最大總樓面面積合共約17萬平方米，陳偉志相信將有利吸引資金聚焦新界北。

此外，財團近期銳意改變工廈用途，加上本港積極發展創科產業，科技基建需求因而提升，電訊服務供應商早前申請重建工廈為數據中心，亦有財團為荃灣前中央紗廠重建項目進行補地價。陳偉志相信，財團重建工廈並改建為創科基建的趨勢持續。

展望工廈市場前景，陳偉志認為，工廈因不受「辣稅」限制，預期買家會趁市況開始回穩時入市，相信涉及工廈相關成交有望轉為活躍，看好細至中價盤成交。

翁鴻祥料，整體甲廈售價及租金，今年分別錄5%內和5%的升幅。（蔡偉南攝）

翁鴻祥：料甲廈租金年內升5%

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，截至2023年3月24日，2023年首季商廈成交量錄166宗，按季反彈10.7%，而成交金額則錄37.9%的跌幅至46.79億。

上述數據反映雖然中港全面通關，但商廈物業對通關的反應較其他板塊為弱，故大手成交數目較少，市場仍然持觀望態度。展望未來走勢，他估計，商廈成交量止跌回升，今年商廈成交量可望上升至1,100宗，對比去年全年反彈約四成，租、售價維持預測，估計全年整體甲廈售價及租金分別錄5%以內和5%的升幅。

供應增+空置率高 成商廈板塊最大挑戰

除了甲廈租金外，其他類別在今年以來均錄得升幅，其中，甲廈售價重拾升軌，中環甲廈售價今年以來累升5.9%，最新報31,102元。目前全港整體甲廈空置率為10.3%，尚處高位，而供應增加和空置率高仍然是商廈板塊的最大挑戰，他預料，此情況將維持一段長時間，為商廈物業交投表現帶來壓力。

商業賣地情況值得留意

展望後市，翁鴻祥認為2023至24年度的商業賣地情況值得留意，其中金鐘、灣仔極具策略性及發展潛力，值得看高一綫，料能夠吸引本地和內地大型發展商入標。

同時，施政報告及財政預算案提出一系列招商引才政策，如計劃能成功吸引企業來港，料可利好工商廈市場，提升投資或租賃需求。他預計，市場憧憬政策效力持續釋放，帶動外資及中資企業擴張需求，將有助消化部份新落成面積。

消費券料刺激中低檔零售業

舖位方面，美聯旺舖董事梁國文指，截至今年3月24日，首季舖市共錄得62.3億元的成交金額，按季急升66.7%，主要是由於第一季商舖共有9宗逾億元成交，較其他板塊多。這亦反映投資者趁商舖租、售價仍在底部徘徊，趁低吸納。

若按宗數計，雖然目前商舖只錄得254宗成交，按季微跌一宗，但梁國文強調，上述數字屬初步數字，相信首季成交宗數按季仍有望錄得上升。

展望全年表現，由於政府在新一份施政報告宣布再派發消費券，預料措施可以與通關和復常等利好消息產生協同效應，而商舖板塊最能受惠相關政策，所以今年商舖交投有望達到1,550宗，按年增加約30%。

料舖位租、售價有望從谷底回升兩成

梁國文預料，中港全面通關，加上香港全面復常，將帶動零售業的發展，商舖板塊在今年會有較佳的表現，預料今年核心區和民生區舖位的租、售價有望從谷底分別反彈20%至25%及15%至20%。

梁國文續指，政府再度派發5,000元電子消費券，料對一些消費銀碼較低的中低檔零售業和民生類行業如飲食、化妝品、超市、藥房和服裝行業帶來較大的刺激作用，而相關行業的復甦速度會較奢侈品行業和電子產品業為快。'