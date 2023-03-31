3月新盤錄17宗撻訂　按月少5宗　滿名山「先住後付」買家輸千萬

一手交投量回升，本月新盤市場錄逾2,000宗成交，較上月同期約800多宗增1,200宗或1.5倍，惟撻訂宗數有減少。據《香港01》統計，3月份截至30日，一手市場暫錄約17宗撻訂，按月減少5宗，涉及殺訂金額逾3,353.7萬元。



滿名山買家「先住後付」 兩年後蝕千萬

3月涉及殺訂金額最大一宗為嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，據成交紀錄冊顯示，涉及成交為名庭H7號洋房，其實用面積2,877平方呎，連2,638平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，於2021年2月以8,631萬元以招標形式沽出，呎價約3萬元，採用「先住後付」計劃 。惟事隔兩年後於本月終止買賣，料損失大訂，涉及樓價13%、即1,122.03萬元，買家損失訂金已足夠買2伙沙田第一城兩房。

其次殺訂金額第二高，是華懋集團旗下薄扶林碧麗軒的低座01座地下連一樓，該單位實用面積2,646平方呎、四房連361平方呎私人花園。屬屋苑面積最大的複式戶型，亦為連裝修及傢具的示範單位。

該單位原於去年5月31日，連車位以1.02億元沽出，呎價約3.8萬元。不過，單位於今年3月6日列為終止買賣合約，買家損失10%樓價、即1,020萬元訂金。事隔不足一個月，該撻訂單位即重新以1.08億元沽出，面價計賣貴600萬元或6%。

【碧麗軒撻訂單位】

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觀塘凱滙單日連撻4宗

此外，信置（0083）觀塘大型屋苑凱滙在本月內連錄4宗撻訂個案，單位分布於第一期及二期，其中一期佔三伙，撻訂單位分布於第2座高層H室，實用面積717平方呎，同屬三房間隔，同樣於去年5月及10月沽出，成交價由1,699.4萬至1,771.7萬元。該3伙在3月7日期間顯示為終止買賣合約，料已撻訂，預計損失樓價5至10%訂金，合共約437.6萬元。

至於，項目二期撻訂單位為第3座中層J室，實用面積500平方呎，屬兩房。原於去年1月份以1,217.52萬元沽出，惟單位於3月7日終止買賣合約，料已撻訂，預計損失樓價5%訂金，即60.9萬元，該撻訂單位9日後重新以1,053.36萬元沽出。

觀塘凱滙單日連錄4宗撻訂個案，分布第一期及二期。

KOKO HILLS有買家5日後棄購

會德豐旗下茶果嶺住宅項目KOKO HILLS亦錄2伙撻訂個案，兩名買家各損失樓價5至10%訂金，合共約121萬元。其中一宗為會計師買入5日後棄購個案，單位為五座低層B室，實用面積519平方呎，早前成交價1,056.5萬元，損失訂金52.8萬元。

此外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期、星星地產（1560）旗下新盤元朗雨後於本月展開首輪銷售，亦各錄首宗撻訂個案，同屬一房間隔，料該兩名買家各損失約樓價5%，即22萬元及25.5萬元。

NOVO LAND第2B期、雨後首錄撻訂 買家各損失逾20萬訂

而啟德尚．珒溋、堅尼地城KENNEDY 38 、白石角朗濤、深井逸璟．龍灣、 鴨脷洲逸南 、 大角咀利奧坊 ‧ 壹隅、LARCHWOOD各錄一宗撻訂，各買家分別損失27.9萬至195萬元訂金。

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柏傲莊 III 新增4宗取消交易

取消交易個案方面，3月截至20日止暫錄約4宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約440宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比約52%，料涉及成交總值約67億元。