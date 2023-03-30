六大發展商啟德天瀧獲批預售　下月推盤涉566伙　面積最細351呎

由恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產發展、位於啟德4C區2號住宅項目，今日（30日）正式命名為天瀧（THE KNIGHTSBRIDGE），共涉566伙，由7幢高座及1座幢低座組成。發展商指，天瀧已獲批預售文件，預計最快復活節假期後進行推廣及上載樓書，隨後將開放兩伙示範單位。



已獲批預售文件 復活節上樓書、開示位

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目提供566伙，實用面積由351至1,942平方呎不等 ，戶型涵蓋一房至四房，不設兩房單位。

當中，一房單位實用面積351平方呎，共160伙，佔約28% ; 三房實用面積則為635至1,117平方呎，共192伙，佔約 34% ; 四房實用面積則為1,173至1,428平方呎，共208伙，佔約37%。

向海單位佔全盤86%

項目另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942平方呎，連180至425平方呎平台，佔約1%。項目逾70%為三房或以上戶型，若以面積計算，86%單位向海。

韓家輝又指，項目已獲批預售文件，預計最快復活節假期後進行推廣及上樓書，及後開放兩伙示範單位。另外，項目約7成大單個最快4月底至5月初以招標形式推出。後市方面，韓家輝表示， 預期息口見頂， 不排除將進入減息周期，今年樓價料有5至10%升幅。

2019年近126億奪地 每呎地價1.96萬

另外，天瀧亦提供「維港 720°VR 體驗」，準買家可透過佩戴4KVR眼鏡，於150米高空中俯瞰整項目及Park Peninsula，而項目官方網站亦會於今日開通。

「天瀧」意指至高無上勢若游龍，在有東方之珠美譽，其中「瀧」是指水流澎拜，代表項目前臨維港景觀，氣勢磅礡，一時無兩。而英文名「THE KNIGHTSBRIDGE」，靈感取材自倫敦市中心的騎士橋。

資料顯示，上述六大發展商合財團，在2019年5月以125.9億元奪得啟德跑道區4C區2號地皮，每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。

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帝國集團姚志偉料樓市呈U型走勢

其他發展商代表方面，中國海外地產董事總經理游偉光認為，本港樓市將繼續健康發展；華懋集團銷售總監封海倫表示，留意到近期有多個新盤開售，當中亦不乏投資者，反映投資者對市場有信心；帝國集團執行董事姚志偉則認為，本港樓市將呈U型走勢。

新世界黃浩賢對本港後市有信心

至於新世界營業及市務總監黃浩賢亦表示，對本港後市表示有信心，預期市場將平穩發展一路向好，加上近期旅遊業開始復甦表現向上，對整體經濟屬利好因素；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，隨着多個新盤於三月開售，本港樓市氣氛熾熱，本月一手成交宗數已逾2,000宗。預期樓市熾熱氣氛將延續至今年第二季。