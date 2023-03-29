華懋瑜一第IC期周日首輪開售210伙　超額認購18倍

華懋與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一第IC期，公布周日（4月2日）展開首輪銷售，推出首兩張價單全數共210伙，入場單位為兩房戶，折實入場費1,216.01萬元。瑜一第IC期累收約4,000個認購登記，較首輪開售210伙，超額認購約18倍。該盤將於周六（4月1日）下午2時截票。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第IC期最新加推2號價單，共130伙，實用面積介乎423至934方呎，兩房戶佔87伙、三房戶佔43伙，價單售價1,433.5萬至3,502.4萬元、價單呎價30,936至41,181元；維持最高15%直減折扣，折實售價1,218.4萬至2,977.04萬元，折實呎價26,295至35,004元。2號價單全數130伙，以定價計市值26.87億元。

A1組大手時段最多買4伙

據銷售安排資料，銷售當日劃分三組進行，其中A1組大手客時段，買家最少必須購買2伙、最多可購4伙；A2組亦為大手客時段，最少須購1伙、最多可購3伙；至於B組散戶最多可購2伙。

瑜一第IC期全盤提供214伙，項目尚餘4伙特色戶未開價，封海倫指，該4伙有機會稍後以招標形式推出。至於已獲批預售樓花的瑜一第1A期，提供447伙，將會緊接瑜一第IC期推出。