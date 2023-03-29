KOKO MARE周六賣138伙　暫收近1800票　超購逾12倍

會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，落實於本周六、愚人節（4月1日）展開首輪銷售138伙，折實平均呎價為18,386元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示， 項目累計收票近1,800個認購登記，以首輪銷售138伙計，超額認購逾12倍。

他續指，當中大手客約有20枱，入票人士當中，逾7成為自住人士，3成為投資客；九龍東的買家佔55%，新界區佔25%，港島區佔20%。戶型比例方面，20%為1房、55%為2房開廚，25%為2房梗廚。

會德豐地產發展的藍田KOKO MARE。

周六賣138伙 折實入場593.7萬

首輪銷售138伙，實用面積由334至520平方呎，售價由674.6萬元至1,128.5萬元，實用呎價由19,317元至26,178元。折實售價由593.7萬元至993.1萬元，折實呎價由17,000元至23,039元。 是次138個單位以售價計，可套現約12.9億元，折實約11.3億元。

以折實金額計算，有13個（9%）單位低於700萬元，有53個（38%）單位低於800萬元，有113個（82%）單位低於900萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

夥滙豐提供6888元現金獎賞

為配合銷情，滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，項目買家可享綠色按揭額外6,888元現金獎賞，亦可提早於成交期前180日申請按揭，預早獲得按揭貸款批核。