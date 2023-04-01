鄧成波家族再放售60億物業　觀塘駱駝漆中心減價2億

近年頻頻賣產的鄧成波家族，市傳部署新一輪大規模沽貨行動。市場消息流出一份有關鄧成波家族旗下物業的放售名單，涉及25項物業，總叫價高達60.61億元。當中最貴重為近年已在市場放售的觀塘駱駝漆中心，最新叫價11.2億元，較一年前減價約2億元。



據市傳放售名單資料，最貴重物業為觀塘興業街1號駱駝漆中心，涉及面積約69,338平方呎，叫價11.2億元，項目每月收租約13萬元。據了解，該物業現時大部分樓面交吉。

駱駝漆中心6年前曾叫價28.8億

另翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元。

同樣位於觀塘的放售物業還包括開源道駱駝漆大廈第1座地下A1及A2號舖、駱駝漆大廈第3座2及3號舖，兩物業面積約2,064及8,625平方呎，叫價2.88億及2.85億元，目前每月收租分別34.8萬及65萬元。

加拿分道逾萬呎舖 叫價6.8億

此外，同區駿業街56號中海日升中心一籃子地舖也推出放盤，面積合共11,398平方呎，總叫價5億元，現時每月收租約210萬元。

至於核心區方面亦有多項物業放售，如尖沙咀加拿分道37至39號舖位，面積10,460平方呎，叫價6.8億元、尖沙咀加連威老道32A號地下至3樓，面積3,518平方呎，叫價1.83億元。