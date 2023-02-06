黎永滔讚鄧成波「最全面嘅舖王」　惟最差Timing離世、令人難受

回歸以來，香港物業價格飛升，當中舖位價格的升幅比住宅更「顛」，不少舖位投資者的身家幾何級數上漲，造就一位位座擁數以十億、百億計資產的「舖王」。2021年疫情期間，本港「舖王」鄧成波離世，其家族後人及後不斷沽售物業。同有「舖王」之稱的資深投資者黎永滔認為，「波叔」鄧成波為香港「最全面嘅舖王」，惟在最差「Timing」離世，令人相當難受。



近年投資過度 再遇社運、疫情陷困境

黎永滔形容，鄧成波為香港「最全面嘅舖王」，過去數十年建立的物業王國，幾乎涵蓋本地物業市場所有類別，包含舖位、工廈、地廠、酒店、住宅等。不過，他認為鄧氏家族過去數年投資過度，在遇上2019年的社會事件疊加長達三年多的疫情，整個家族面臨重大難關。

舖王鄧成波於2021年5月14日離世，當時正值疫情期，黎永滔認為「波叔（鄧成波）係最差嘅Timing離世、走得唔好彩，令人好唔舒服。」他指，波叔為物業投資界的老前輩，「幾十年來辛苦建立一個王國，今時今日跌倒，大家都唔想見到。」

黎永滔：正培訓子女接班 冀平衡發展

黎永滔又表示，今年自己已屆68歲，亦正準備接班事宜，現已安排大女兒及兒子在家族公司工作，女兒主要負責文書及會計工作，而擁建築專業背景的兒子則主力負責工程事項。他預計，未來三至七年內未必會退休，但現時正培訓子女準備「接班」，又指自己過去使用的一套未必適合下一代，希望他們能平衡發展，慢慢摸索物業投資的方法。