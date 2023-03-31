必嘉坊．迎匯賣84伙　不足一小時沽逾7成　大手客擬斥千萬買兩伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON）早前減價並加推兩張價單共84伙。項目今日（31日）展開新一輪銷售84伙，單位涵蓋15伙開放式及69伙一房，實用面積介乎214至374平方呎，折實平均呎價19,453元，折實售價由399.78萬元。

不足一小時沽出逾7成單位

據現場所見，準買家於下午約5時半陸續到達售樓處，當中亦不乏年輕及家庭客。發展商表示，項目不足一小時已沽出逾7成單位，當中的J室整柱亦已全數售罄，屬一房間隔，實用面積為276平方呎。

代理：大手客擬擲1200萬購入兩伙一房作投資

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率近8成，有客戶擬斥資約1,200萬購入兩伙一房作投資之用，料租金回報可達3厘。又指，近期一手成交暢旺，料3月全月可達2,100宗，較上月升1.3倍，創22個月新高。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，新一批單位開價吸引，入場費低，吸引不少上車客及投資客目光，料可沽出9成或以上單位。同時，單位亦獲長線投資者青睞，佔該行約5成，估計項目落成後的呎租超過60元，租金回報料達3厘。