首季補地價金額142億　22/23財年補地價總收入351億　按年跌36%

地政總署公布，2023年第一季錄得補地價金額約142.5億元，較去年第四季約150.84億元，按季減少5.5%。綜合2022/23年整個財政年度，合共錄得補地價金額約351.78億元，較2021/22年度的約555億元，按年減少約36.6%。

首季最大宗為長沙灣潤發倉庫 涉逾137億

今年首季最大額的補地價個案為華潤置地（1109）旗下長沙灣潤發倉庫，項目在1月份與政府達成換地協議，涉及補地價金額達137.3394億元。該項目預計重建為私人住宅及商業項目，可建樓面約158萬平方呎，住宅佔逾148萬平方呎，非住宅則約10萬平方呎。是次每方呎樓面補地價約8,692元，項目預計提供約2,500伙。

地政總署又指出，2023年1月至3月季度內在土地註冊處共註冊了16宗契約修訂及1宗換地個案，其中8宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述17宗土地交易中，6宗位於港島、7宗位於九龍及4宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。

季內有4個地段以私人協約方式批出。其中兩幅分別位於土瓜灣及西營盤，批予市區重建局作住宅發展用途；一幅位於元朗，批作電力支站用途；其餘一幅位於石硤尾，批作學生宿舍發展用途。季度內並沒有地段增批的註冊。