周末新盤錄99宗成交　KOKO MARE佔六成　維港滙沽4伙吸金逾半億

周末未有全新盤開售。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（15、16日）兩日一手錄得約99宗成交，與對上一周的28宗成交，按周升逾兩倍。當中藍田KOKO MARE開賣98伙，即日沽60伙，佔去周末總成交量約六成。



會德豐地產藍田KOKO MARE周六展開次輪銷售98伙，即日沽出60伙，發展商指，佔約九成為用家，又預告，本月內擬加推優質海景單位，料有約一成加價空間。

內地客啃逾兩球「辣稅」買海茵莊園

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周末推10伙招標，沽出8伙，套現3,952.5萬元，單位實用面積由183至288平方呎，成交價由360.9萬至607.6萬元。其中，有內地投資者斥資逾770萬元購入兩伙，包括一伙特色平台戶，並需支付30%「辣招稅」，料涉及稅款約230多萬元。

必嘉坊．迎匯周末沽7伙 套現逾4500萬

恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON）周末亦沽出7伙，套現4,516.6萬元，單位實用面積由214至514平方呎，成交價由464.2萬至1,125.54萬元。最貴一伙為28樓C室，實用面積514平方呎，以1,125.54萬元沽出，呎價21,898元。

同系粉嶺北ONE INNOVALE–Cabanna周末沽出4伙，吸金1,783.52萬元，單位實用面積由224至324平方呎，成交價由362.18萬至478.54萬元。最貴一伙為D座3樓18室，面積306平方呎，以478.54萬元沽出，呎價15,639元。

此外，信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙 II，周末沽約4宗伙、吸金逾5,982萬元，單位面積由490至790平方呎，成交價1,291.5萬至1,850萬元。