飛揚劈價賣樓　同屋苑小業主憂估價不足礙上會　一招可自保？

一手樓市氣氛稍回暖，發展商積極推出貨尾，個別更減價促銷。其中，長實及新地今年3月份推出屯門飛揚二期，折實均價比去年6月推出的飛揚第一期平近17%，成為青山公路近三年來首批折實均價最平的新盤，低於同區二手。

發展商近日又重新修訂飛揚一期、約147伙的價單，下調定價同時又劃一折扣至18%（原先為15%及17%），變相個別單位最多減價達17%，周二（18日）將先開賣108伙。

由於距離項目預計入伙日期（2024年3月）尚有約一年，有去年入市、採用建築期付款（收樓前才向銀行申請按揭）的飛揚一期買家擔心現時一手貨尾不斷劈價，待入伙時物業或會出現估價不足，或需要補錢上會，如手上資金不足，或有撻訂風險。

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有按揭業界人士指，新樓一般較少出現估價不足情況，因為未有二手成交，銀行一般是以發展商的估價報告作參考，而不會單單因為二期售價較低，便調整一期單位的估價。不過，假若收樓時整體樓市出現大跌，銀行就有機會下調估價，然而屆時受影響的將會是整個新盤市場。

假如一期買家仍然擔心收樓前會遇上估價不足，想保險一點，可嘗試向發展商申請轉換供款計劃，由建築期計劃改為即供計劃，此舉有機會需支付額外律師及其他費用，但可以安全上會，及不必擔心之後的市況波動或按揭問題。

對於網上有人提議一期的買家可考慮撻訂，再購入二期同類型、但定價更便宜的單位，惟必須留意，撻訂後買家不僅會損失訂金，如相關單位日後重售時價格較之前低，發展商是有機會向撻訂買家追收差價，屆時更是得不償失。