消息：方艙醫院用地未來3個月歸還發展商　兩幅從未被使用

為應對疫情，去年多家發展商先後把旗下土地借予政府，用作興建方艙醫院。不過，隨著本港已逐步復常，據消息人士指，相關借出的土地將會在未來兩至三個月內歸還予發展商，讓發展商自行再作部署。至於啟德跑道區相關用地則尚未有定案。



第五波疫情期間，多家發展商向政府借出土地作方艙醫院，作為隔離措施，不過其歷史任務將近完成。消息人士指，政府將於未來兩至三個月內把借用作方艙醫院的土地，歸還予發展商，地皮上的各項社區隔離設施將由政府負責清拆，以「交吉」形式歸還。

政府負責清拆、「交吉」形式歸還土地

截至今年2月份，本港合共有8個社區隔離設施，當中只有最早啟用的竹篙灣隔離中心仍然開放，不過3月份竹篙灣隔離中心亦已正式關閉。至於其他位於青衣、粉嶺馬適路、洪水橋、新田等方艙醫院亦在去年已停用或轉為備用狀態。

當中，新地（0016）旗下元朗潭尾地皮，提供2,444間房、涉及9,468張床位。該幅地皮在數年前、北環線計劃公布後已開始規劃，去年5月份向城規會申請作綜合發展項目，擬建36幢分層住宅，提供多達9,940個住宅單位，為新地近年伙數較多的發展項目。

↓↓各幅方艙醫院用地↓↓

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大埔兩地未有興建方艙醫院

此外，恒地（0012）與新地共同擁有、佔地約40萬平方呎的新田購物城，去年初亦改作新田方艙醫院選址，提供720間房間、2,800個應急床位，據知亦將交還予發展商。

不過，之前個別傳出借予政府的土地，最終未被採納及使用。如恒地及會德豐地產提出借用的大埔林錦公路以東、佔地約200萬平方呎的土地，以及會德豐地產持有的大埔汀角路以北、佔地約41.7萬平方呎土地，此兩幅地皮最終未有興建方艙。

另外，早前用作方艙醫院、未來有傳改作青年宿舍的啟德跑道區地皮，原屬政府土地，據知政府當局暫時未決定如何發展。