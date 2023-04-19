今年首兩月樓價累升3.3%　世邦魏理仕：料短期樓價仍走軟

據世邦魏理仕香港發布今年3月的《香港住宅物業報告》顯示，今年截至2月止，本港整體住宅樓價回升約3.3%，惟仍較2021年9月歷史高位累跌13.1%。該行預計短期樓價仍會走軟。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，3月下旬的全球銀行業動盪導致金融及銀行的不確定性，或會影響住宅物業投資情緒。即使樓價有所反彈，但預計短期內價格會走軟。然而，影響將會屬暫時性，並會隨著局勢穩定而逐漸消失。

在未來的幾個月，他預計發展商將繼續積極推售更多貨尾單位，並以優惠價吸客，以達至銷售目標。因此，預計一手將繼續主導市場，並影響二手市場的價格及交易量。

據差估署的數據顯示，2023年2月整體住宅價格反彈勢頭強勁，按月上漲2.2%，較1月份上升1.0%為多，預計3月份指數仍會向上。

住宅交投則創二十個月新高，據土地註冊處的數據，3月份住宅樓宇買賣合約佔6,690份，按月升56.2%。除整體投資情緒改善外，政府降低從價印花稅稅率亦推高交易量，當中，以400萬至500萬元的物業價格最為受惠（以物業價格的百分比計），該價格範圍的交易量佔今年第一季度總交易量的16.5%，高於2020年的11.9%、2021年的10.5%及2022年的13.9%。

至於一手買賣在3月份市場份額增加，回升至1,787宗，創十六個月新高。一手買賣在之前 五個月一直維持在每月700宗以下。

郭偉恩又指，更多非香港永久性居民入市，如今年3月，買家印花稅數字按月上升50.8%，數字重返2022年2月加息前的水平，部份原因為2022年施政報告中「退還額外的印花稅」的措施及通關推動市場情緒復甦。