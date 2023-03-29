樓市調查｜四成受訪者料樓價升10%　近400名市民表明移民、不置業

香港地產資訊平台28Hse今日（29日）發佈「2023年對香港樓市信心問卷調查」，調查發現，有過半數受訪者預期，未來12個月住宅價格走勢將會上升，當中有四成人預計樓價將升10%，不過亦有預兩成受訪者認為樓價將於期內下跌10%。另有不足一成、近400名受訪者表示，因移民因素而選擇不置業。



該行項目經理鍾佩玲表示，上述調查於今年3月1日至3月7日期間，以網上問卷形式訪問3,528名受訪者，年齡為18至61歲。當中35至54歲的人士最為活躍，料該年齡層人士對自住空間有要求，或屬已婚人士。

調查發現，有過半數受訪者預期住宅價格未來12個月走勢將會上升，當中有四成人預計樓價將升10%，另有一成人預計樓價將升超過10%。不過另外亦有預兩成受訪者認為樓價將於期內下跌10%，其餘人士認為樓價短期內走勢不變。

57%受訪者不考慮今年置業

隨着疫情緩和及中港通關，有接近四成受訪者認為今年屬置業好時機，相反有約一成四人認為今年是差的置業時間，其餘受訪者則保持觀望態度。鍾佩玲又指，雖然受訪者對今年樓市保持樂觀，但置業決定仍然審慎。有過半數約57%人不會考慮於今年置業，有逾4成人表示不會考慮換樓或購買多一個物業作投資。

近400名受訪者表明移民、不置業

至於令市民對置業卻步的最大原因，主要為目前樓價仍然難以負擔，以及樓按按息不斷上升。另外，亦有不足一成、近400名受訪者表示因移民因素而選擇不置業。

近四成市民入市預算介乎400萬至600萬

按置業預算劃分，有超過八成人士的置業預算為1,000萬元樓下，其中預算400萬至600萬元佔39%；預算601萬至800萬元佔約27%；預算801萬至1,000萬元則佔約17%。有逾六成人表示最大程度影響決定買樓的因素取決於樓市走勢；其次係因為住屋需要。另亦有逾兩成人因財政預算案放寬稅階而影響置業決定。

鍾佩玲指，亦有逾七成受訪者在置業時會首選二手物業，原因係因為單位間隔實用、可以即買即住，以及可以即時睇樓，近五成人士首選新界區。她以沙田區為例表示，以新界的沙田區及九龍的九龍塘作比較，由於沙田區樓價較九龍塘平、校網亦較好，故所以選擇位於新界的沙田區樓盤。

28Hse營運總監梁家齊預期，今年樓價約有10%波幅。

後市方面，28Hse營運總監梁家齊表示，市場預期今年息口將近見頂，雖然未必短期內步入減息周期，但預期香港息率變化不大，對期望不會加息及對有意入市的市民提供信心。

此外，他認為政府從不同渠道提供土地供應，以增加住宅供應以穩守樓價；發展商開盤策略，如高市價或低市價開盤，亦會影響市民入市信心。綜合以上三個因素，他預期今年樓價有約10%波幅。