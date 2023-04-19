瓏碧周六加推40伙　折實入場570萬起　Larchwood同日賣9伙

多家發展商加緊推售貨尾單位。由碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧已屆現樓，並落實本周六（22日）加推40伙，當中9伙以價單形式發售，餘下31伙將由4月22日起以招標方式發售，至8月31日止，每日招標。

該40伙戶型涵蓋開放式至兩房間隔，入場單位為12樓B室，實用面積213平方呎，屬開放式間隔，扣除最多約13%折扣後，折實售價為570萬元，折實呎價約26,761元。另發展商會為買家代繳付相關的從價印花稅。

瓏碧全盤提供190伙，至今累沽出51伙，套現近4.2億元。

Larchwood周六價單賣6伙 另招標3伙

另外，宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood亦落實本周六（22日）亦以價單形式發售6伙，沒有提供任何折扣。

涉及單位實用面積由202至204平方呎，一律為開放式間隔，價單定價由567.6萬至583.5萬元，價單呎價由27,824元至28,603元。入場單位為10樓H室，實用面積204平方呎，價單售價567.6萬元，價單呎價27,824元。

另更新銷售安排，同日推3伙全新單位以招標方式發售，至6月30日止，每日招標。3伙實用面積由210至228平方呎，屬開放式至一房間隔，另連133至544平方呎平台。