University Hill開價　新地4年前63億奪地　每呎6646元創新高

白石角優景里第2A期發展項目University Hill 擬於今日（19日）下午開價，項目位處優景里與博研路交界，鄰近未來擬建的東鐵線白石角站。地皮由新地（0016）於四年前以約63億元投得，每呎樓面地價約6,646元，屬區內地價第三高。



地皮屬大埔市地段第244號，地盤面積約為35.4萬平方呎，最高可建樓面約94.9萬平方呎。地皮於2018年底推出招標，由新地於2019年2月撃退9間財團、以約63.0938億元中標投得，貼近當時市場估值上限，亦較第二標價高出29%，每呎樓面地價約6,646元，創當時白石角區近十年新高。新地於中標後曾表示，項目預計投資額約120億元。

新地白石角優景里項目。

翻查資料，白石角區內呎價最貴的兩幅地皮為信置（0083）於2009年投得的逸瓏灣 I 及 II，兩地的每呎地價分別為7,145元及7,284元，其後十年，區內批出的地皮每呎地價介乎3,300元至6,368元，故上述由新地以每6,646元投得的地皮，已屬區內呎價頭三位。

第2A期University Hill佔607伙

新地發展的優景里項目，細分為三期發展，合共提供1,871個住宅單位。其中，第1期Silicon Hill提供576伙，已於去年6月開售，暫時累沽出逾560伙，佔1期總伙數約97%。

至於第2A期University Hill亦即將推出，由5座住宅大廈組成，提供607伙，預計關鍵日期為2024年6月15日；而項目第2B期則提供688伙，尚未命名。全盤另設約2.3萬平方呎商場。

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