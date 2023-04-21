「米奇則」壹號九龍山頂再錄撻訂　三房戶簽約8年後終止買賣合約

被外界稱為「米奇老鼠則」的卓能集團（0131）旗下荃灣壹號九龍山頂，新增一宗終止買賣合約個案，為2022年9月以來的第二宗同類個案。相關撻訂個案早於2015年簽訂正式買賣合約，即最新相隔8年後才終止買賣。



上述單位為壹號九龍山頂4樓B室，實用面積973平方呎，屬三房間隔。單位早於2015年2月簽訂正式買賣合約，以約1,060.57萬元售出，呎價約10,900元。買家採用180天付款計劃，即理應須於2015年8月付清樓價。不過，成交紀錄冊最新以「手寫形式」顯示，上述單位於今年4月20日列為終止交易。

累計11伙終止買賣合約

資料顯示，項目自2007年中旬申請預售，但因斬樹及賠償等問題，擾攘多年，直至2015年才正式推售。連同上述個案計，項目沽出25伙，當中11伙已終止買賣合約，而物業於2016年12月起暫停銷售。

兩期項目至今仍未獲批滿意紙

壹號九龍山頂位於油柑頭寶豐台8號，分兩期發展，第1期提供49個單位，第2期則設5座獨立別墅。據資料顯示，樓盤兩期項目至今仍未獲批滿意紙。

卓能集團副主席兼執行董事趙式芝於2020年回覆傳媒時指，樓盤1期早年已獲批入伙紙，2期別墅及會所亦已完工，但一直未獲批滿意紙，故估計相關撻訂買家或有意賣樓，但礙於物業未有樓契而寧願撻訂。她當時亦指，集團按一手條例要求，沒收樓價5%，其餘95%樓價及利息將會退還。

值得留意，由於項目1期大廈結構以5個大小不一的圓柱體組成，單位開則尤如「米奇老鼠」，故有「米奇則」之稱，亦為香港「奇則」的代表之一。