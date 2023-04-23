前主播買磚頭　方健儀1800萬購大圍新盤　「小飛俠」揀細價樓收租

前新聞主播趙海珠與丈夫持有的南區貝沙灣自住物業，五年內四度加按，近日淪為銀主盤以4,600萬元放售，成市場焦點。縱觀不少電視台新聞主播，卸去主播身份後曝光率不減，個別改為自由工作者、任「KOL」搵真銀之餘，亦積極投資「磚頭」保值。



方健儀受父母影響 信投資「磚頭」最保值

其中，近年高調分享買樓心得的方健儀，早在2012年離開TVB。她與丈夫於2020年斥約1,849.7萬元購入大圍柏傲莊 I 一個高層三房單位自住，面積約754平方呎，呎價2.4萬元，以首置身份入市。去年12月入伙時，方健儀更拍「開箱片」分享收樓喜悅，

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部署退休生活、增被動收入

方健儀不時在社交平台大談置業心得、樓市看法，她指自己無父幹，但自幼受父親影響，相信「磚頭」為最保守的保值方法，眼見父母辛勤工作、一分一毫儲錢買磚頭，對她影響好大。而她自己在40歲時便開始部署退休生活，思考如何有被動收入，以防日後失去工作能力仍能繼續維生。

至於為何購買柏傲莊，方健儀則分享道，因兒時曾居住沙田，亦在沙田官立中學讀書，故希望日後新居能望到自己的母校，她更指柏傲莊有昔日「青龍水上樂園」的影子。

「小飛俠」林燕玲買細價樓收租

至於有「小飛俠」之稱的林燕玲，曾任職兩間電視台的主播，跳出新聞界後，曾在渣打銀行、麗新發展工作。五年前，她曾在訪問中透露自己多年前在二手市場買入人生第一個物業，位於將軍澳區、鄰近港鐵站，為一個樓價約350萬元的中小型單位，買入作投資收租之用，又指「最希望再買收租物業，退休後可以收租，再做自己喜歡的事。」

蔡雪瑩與夫逾1300萬何文田皓畋

至於另一女主播蔡雪瑩，離開TVB後以「自由身」接不同主持工作，2016年下嫁上市公司亞洲木薯「太子爺」朱威霖，同年她買入當時為新盤的何文田皓畋一個高層、面積609平方呎的單位，樓價約1,315萬元，呎價約2.2萬元。

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