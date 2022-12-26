前主播方健儀「拆禮物」　1800萬大圍站新居拍片開箱｜溫多娜

近期不少新樓入伙，前新聞主播方健儀趁今日（26日）「Boxing Day」拆禮物日，為其十分貴重的「禮物」開箱拍片。事緣，兩年前佢同丈夫洪楚恆兩斥約1,850萬元購入大圍柏傲莊 I 的一伙三房單位，今日特別拍攝收樓「開箱片」， 讓網民一覽其新居的環境和設備。



方健儀在她的個人社交平台，大方分享買樓心路歷程，話自己五年前開車路過大圍，看到柏傲莊地盤，有一種特別感覺，「可能因為兒時喺沙田新田圍邨住過，喺沙田官立中學讀過書，喺青龍水上樂園玩過，好合眼緣。」於是兩年前，自言有「抽獎運」的她，首次入紙抽人生第一次新樓，第一輪排位為3,000至4,000，她形容是「冇望」。

到了第二輪，他們以「一切隨緣」心態再入紙，豈料抽中，方健儀憶述道︰「某個晚上，好記得我倆喺西貢食緊壽司，已經忘記當日抽籤。晚上8點，經紀打電話來，氣匆匆話：『方小姐，我幫你對咗10次，你中咗呀，中咗呀！』我一頭霧水問：『中咩呀？中Covid？我冇呀！』

↓↓方健儀新居直撃↓↓

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經紀話：『你中咗籤呀！43號呀！』我仲好低能咁問：『43號係咩概念呀？』經紀反晒白眼話：『即係你買到樓呀！明日揀樓啦！』吓？明日揀樓？唔係化？我乜都未準備啊：我揀咩座向？揀幾咩面積？夠唔夠錢買？忙亂間，我諗起當年自己43歲，抽到43號籌，算是有緣。」

買樓也是一種緣份？

方健儀感性地說，個人不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份，「這份聖誕禮物，由最初嘅眼緣、中間嘅隨緣、到最終有緣，就同洪先生與我相知相遇一樣，都是順著『緣』字走。亦因為呢個『緣』字，促使我為兩口子嘅將來，及早做一啲實質部署。呢度將會係我哋嘅新安樂窩，舊安樂窩亦會留住，希望大家同窗外景緻一樣，新一年一切順風順水。」

資料顯示，方健儀購入的單位為柏傲莊 I 2A座極高層B室，屬三房間隔，單位實用面積754平方呎，坐向東北，望沙田城門河方向的景色。

↓↓柏傲莊28萬呎會所↓↓