周末新盤錄40宗成交　按周跌逾五成　ST.GEORGE'S四房1.13億沽

周末未有全新盤開售，一手市場以貨尾成交為主。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（22、23日）兩日錄得約40宗一手成交，與對上一周的99宗成交，按周回落逾55%。當中較大額的成交包括何文田豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS四房戶，以1.13億元沽出。

由碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧，周末展開新一輪銷售40伙，沽出4伙，當中包括兩個招標單位，套現3,133萬元。單位實用面積213至414平方呎，開放式至兩房間隔，成交價585.7萬至988.2萬元，呎價23,712至27,498元。當中最貴一伙為7樓D室，實用面積414平方呎，以988.2萬元沽出，呎價23,870元。

瓏碧、海茵莊園周末各沽4伙

另外，九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周末沽出4伙，套現2,345.7萬元。單位實用面積204至428平方呎，開放式至兩房間隔，成交價446.4萬至853萬元，呎價19,930至22,520元。當中最貴一伙為1座35樓B8室，實用面積428平方呎，以853萬元沽出，呎價19,930元。

何文田ST.GEORGE'S MANSIONS四房 1.13億沽

另外，市場亦錄大額成交。信置（0083）旗下已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，亦沽一伙四房雙套單位，為3座20樓A室，實用面積2,087平方呎，以成交價1.13億元，呎價54,145元。據知，項目今年已售出19伙大宅，涉逾18億元。總計，項目累售37伙，總套現近43億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

新地（0016）將軍澳天晉 IIIA 亦以招標方式沽出最後一幢洋房。成交為H5獨立屋，實用面積1,594平方呎，三房三房雙套間隔，連929平方呎花園、274平方呎天台及218平方呎平台，以4,821.85萬元沽出，呎價為30,250元。據知，項目提供960伙，計及上述成交，5座洋房已悉數沽清。

中洲置業在港首個住宅盤、火炭星凱．堤岸周末亦沽出一伙涉及2座33樓F室，實用面積774平方呎，屬三房套設計，成交價1,936.9萬元，呎價25,025元。據知，項目自開售至今累售897伙，佔可供發售單位約7成，套現逾92億元，平均呎價20,376元。