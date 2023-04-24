古洞北、粉嶺北標準金額補地價「捧蛋」 　發展局研押後換地期限

政府在2022年首季將工廈「標準金額」補地價先導計劃，擴展至新界新發展區，推出古洞北/粉嶺北標準金額補地價計劃，以加快區內原址換地步伐，不過至今仍未有發展商採用，而且大部分發展商傾向沿用傳統補地價方式，令當局正研究押後原址換地期限（今年6月30日），或減慢了土地供應進度。



按照政府規定，古洞北/粉嶺北內的私人業主合乎特定條件下，可以在當局指定的期限、時間表內，進行原址換地，其中去年2月展開的餘下階段換地申請，原定在2023年6月30日到期，未能於訂明期限前完成處理的項目，政府會開展收地程序。不過，目前暫時仍然未見有任何一宗換地申請完成。

恒地粉嶺北3幅地皮採用傳統估價模式

據發展局回覆傳媒表示，有見申請的處理情況，以及在無阻該區發展時間表的前提下，正考慮是否短暫延長6月底的期限。局方指，截至2023年4月中，在7宗獲接納作進一步處理的個案當中，有5宗個案的申請人選擇了傳統估價模式，另外2宗個案未就補地價選項作出選擇，估計共涉及6,000至7,000伙供應，倘換地時間表延後，有關單位供應亦將會延遲。

市場消息指，其中一間決定傳統估價模式的財團，包括在粉嶺北擁有大量農地的恒地（0012），旗下3幅地皮已經獲納入進一步處理，涉及超過420萬平方呎商住樓面，目前正在等待地政總署按照傳統方式批出補地價金額。

荃灣、葵涌住宅地呎價跌穿標準金額水平

按照現時標準金額補地價機制，古洞北住宅用途的每呎標準金額為5,574元，而粉嶺北則為5,110元。不過翻查近月政府賣地紀錄，荃灣、葵涌等住宅官地，近期每呎樓面地價降至4,578及4,390元水平，而啟德住宅地，其樓面地價也大跌至每呎6,138元。