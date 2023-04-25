四大核心區錄746間吉舖　半年少近百間　一區空置率卻反彈

中港通關後，核心區舖位空置數目減少。鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，今年第一季四大核心區、即尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環，合共錄得746間吉舖，空置率為10%，較2022年第三季的11.2%（約845間吉舖），減少約1.2個百分點或99間吉舖。他預計，四大核心區空置率將會進一步下跌至8.5%至9.5%的水平。



旺角區空置率6.5%最低、吉舖225間

按地區劃分，截至今年首季，四大核心區舖位均出現改善情況，其中，旺角區空置率為6.5%，為空置率最低的地區，回落0.9個百分點，吉舖數目225間，較去年第三季減少34間。至於尖沙咀、銅鑼灣、中環的舖位空置率維持雙位數，分別為16%、12.4％及10.4%，較去年第三季回落1.2至2個百分點，吉舖數目則有239、133及149間。

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪、美聯旺舖董事梁國文（右）

元朗空置率回升 上水20%商戶攻遊客生意

向來主打內地客生意的元朗，舖位空置率有所回升，由去年第三季的4.3%，升至今年第一季的5%，吉舖數目由113間，增至131間。上水區是次首度納入統計報告之內，上水區內錄得52間吉舖，空置率達6.4%，區內與旅遊相關行業的商戶比例達到20%，較元朗區及四大核心區高，反映該區商戶較多做通關後的旅客生意。

餐飲業按季增54間 尖沙咀最多新增餐廳

盧展豪預料，民生類行業、餐飲業及必需品相關行業的商戶，將繼續成為租務的主力， 並帶動各大購物區的空置率繼續回落，四大核心區空置率料將會下跌至8.5%至9.5%的水平。

美聯旺舖董事梁國文表示，核心區飲食業擴張步伐恢復，令空置率回落。據該行數據，四大核中區最新錄得2,021間餐廳，較去年第三季增加54間，並以尖沙咀為最多新增餐廳的地區。

短租略減 口罩店數目未顯著下跌

梁國文指，在今年第一季，由於租金水平仍低，故吸引不少短租商戶租舖，若撇除賀年用品店，四核心區及元朗短租商戶總數，較去年第三季減少3間至117間。此外，雖然政府解除「口罩令」，但商戶仍需時將剩餘的口罩賣出，加上部分市民仍未適應「除罩」，故口罩店數目未見顯著下跌。

該行又指，目前零售銷售數字按月正以超過20%的幅度回升，相信年內商戶營業額增加等因素，將反映到商舖的租、售價上，加上電子消費券等措施的刺激下，料今年全年核心區及民生區租、售價表現，料分別升20至25%及15至20%。