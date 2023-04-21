零售擴充｜National Geographic落戶尖沙咀　60萬租海防道街舖

中港兩地通關後，零售商紛紛落戶進駐核心區主要街道。服裝品牌National Geographic近月連環租用尖沙咀及旺角主要街道地舖，其中最新租用的尖沙咀海防道的街舖，月租約60萬元。



據代理消息指，上述由National Geographic新租用的舖位為海防道38至40號中達大廈地下A及B鋪，面積約2,000平方呎，早前意向租金約80萬元，最新由National Geographic以每月約60萬元租用，成交呎租約300元。

海防道舖高峰期月租200萬 近3年一直短租

據了解，該舖位由資深投資者劉學東持有，在過去三年疫情期內，一直由時裝店短租，短租月租僅約30萬元。此外，該舖位於零售高峰期由珠寶店租用，據悉月租曾高達200萬元，反映新租金較高位回落70%。

National Geographic旺角旗艦店今日開幕

翻查近月租務個案，National Geographic積極部署落戶核心區街道，如該品牌在今年首季以每月50萬元租用旺角西洋菜南街52至54號地舖及1樓，面積約3,200平方呎，租約期為期3年，將會用作品牌旗艦店，該店在今日（21日）開幕。據悉，該西洋菜南街舖位，在2018年由韓國運動服裝品牌MLB租用，當時月租約90萬元。

National Geographic為美國國家地理學會的官方雜誌，不過韓國企業The Nature Holdings取得National Graphic授權後，於當地推出時裝品牌，並為近年市場熱賣的服裝品牌。