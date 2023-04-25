北角月園街舖610萬蝕沽　租客提早結業　專家拆一致命原因

非核心區舖位再現蝕讓成交！市場消息指，北角月園街一個原由咖啡店租用的地舖，新近以610萬元易手，較十一年前買入價比，帳面貶值約近一成。資深舖位投資者李根興指，上述舖位周邊商店均為五金店、回收場，故一般零售商或餐飲難做生意，拖累舖價。



租約期至今年10月 惟咖啡店提早結業

上述舖位為北角月園街10至16號嘉運大廈地下4號舖，面積約255平方呎，早於兩年前已推出放售，初期叫價830萬元，不過一直未獲買家承接。直至近日，舖位終獲買家以約610萬元購入，成交呎價約23,922元，成交價較叫價低26.5%。

原業主早於2012年11月以670萬元買入上址，是次易手帳面貶值約60萬元或9%，料期內租金收入可抵銷部分蝕幅。舖位之前由咖啡店Numerous Cups Coffee租用，月租約1.7萬元，租約期至今年10月中，不過租戶近日已提早結業。

周邊車房、回收場為主 難做生意

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述舖位原業主，在零售市況較佳時入市，當時舖價較高，亦帶動非核心區舖價被搶高，但實際上，月園街舖位所在的位置並不理想，周邊大多為車房、五金店、垃圾回收場，一般零售商或餐飲難做生意，與之前租戶咖啡店亦格格不入。

上述舖位所在的嘉運大廈於1985年落成，現時樓齡約38年，雖鄰近新世界（0017）旗下一級歷史建築物、北角前皇都戲院重建項目，但由於樓齡仍與舊樓強拍門檻50年有一段距離，因此舖位未具太大收購潛力。