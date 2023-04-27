新加坡樓市加辣　美聯：籲港府「減辣吸才」　徹底寬免專才辣稅

新加坡政府發布最新公告，宣布推出最新一輪房地產「降溫」措施，新加坡公民購置第二套房的額外買房印花稅（ABSD）從17%上調至20%；公民購買第三套或以上住房，以及永久居民購買第二套住房的額外買方印花稅則從25%提高到30%。至於外國買家須支付的ABSD幅度則大幅躍升1倍，從30％調高至60％，上述措施將於4月27日生效。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，是次「辣稅」的加幅非輕，預計此舉將打擊外地人到新加坡置業的意欲。目前正值各國「搶人才」的關鍵，他呼籲港府徹底寬免合資格專才來港置業需付辣稅，「減辣吸才」。

他指，早前政府寬放印花稅，提出合資格外來人才可在成為香港永久性居民後，申請退還在港置業已繳付的30%辣稅，無疑有助人才來港，政策亦較新加坡寬鬆，惟有關稅項為「先付後退」，以購入一個3,000萬元住宅單位計，即要先付三成辣稅、涉900萬元，待成為香港永久性居民才會退還，辣稅費用不菲，建議將徹底寬免合資格專才來港置業需付的三成辣稅，吸引人才來港落地生根。

布少明建議，徹底寬免合資格專才來港置業需付的三成辣稅。（李澤彤攝）

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，新加坡是香港「搶人才」主要競爭對手之一，故今次新加坡在樓市措施上「加辣」，勢令有意投資新加坡的海外人才卻步，對於香港而言則是進一步對外宣傳「搶人才」計劃的好機會。

她呼籲政府盡快推出全新「資本投資者入境計劃」的資料及細則，並且盡快開始接納申請，甚至可以考慮在海外人士買樓的「辣稅」措施或退稅安排上予以調整，與新加坡看齊（於置業時只需付5%額外印花稅），藉此加快及加大「搶人才」的速度及力度，充實補港「人財」庫及人口流失。