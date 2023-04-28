天瀧下周五招標116伙　設三種付款辨法　提供樓價兩成二按

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，落實下周五（5月5日）以招標方式、發售首批116伙的向海標準大單位。

項目昨日上載招標文件，並為買家提供三種付款辨法，當中包括「180日現金付款計劃」、「建築期付款計劃」、以及「靈活付款計劃」。

當中，「180天現金付款計劃」，買家需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，其餘95%樓價則需要在180天內支付；「建築期付款計劃」買家需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，其餘95%樓價則需要收樓後的14天內支付； 「靈活付款計劃」買家在樓價5%訂金後，自行決定日期或待收樓後的14天內支付樓價餘款，以較早者為準。

同時，發展商亦提供最高兩成樓價的二按安排，而一按連二按貸款額最高為樓價七成。

全盤566伙 樓花期十七個月

天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。

資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。