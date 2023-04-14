天瀧示範單位首度曝光　跑車靈感設計四房大宅　設寶藍色透光浴缸

由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋集團、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產六間發展商合作的啟德天瀧，今日（14日）首度開放示範單位予傳媒參觀。



接200組查詢 一半為內地買家

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目目前透過代理接獲約200組查詢，當中一半為內地潛在買家。樓盤定價將參考集團於啟德成交及其他同區向海成交項目，強調將以市價推出，付款方法亦會以建期及即供為主。後市方面，他預期息口即將見頂、香港經濟及大單位成交將會陸續向好，整體樓市將正面發展。

↓天瀧第1座28樓A室示範單位↓

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玄關位置設衣物護理機

今日開放的示範單位，其中一伙連裝修戶為參照天瀧第1座28樓A室，實用面積1,428平方呎，屬於4房2套間隔，層與層之間高度約3.3米。單位由著名室內設計事務所PTang Studio Limited設計，以名牌跑車作設計靈感。客飯廳以典雅卡其色作主調，設三幅以跑車金屬機械為靈感的特色牆。

單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。客飯廳長近7米、闊逾4米，布局分明，飯廳擺放8人圓桌，住戶可宴請親朋。全落地玻璃趟門接連逾3米闊流線型露台，將自然光引入室內。玄關位置設LG styler衣物護理機。

主人浴室採灰藍色雲石牆

主人睡房延續客飯廳主調，加入皮革拼花特色牆設計，放置雙人床後可三邊落床。主人浴室則選用灰藍色雲石牆，配以寶藍透光獨立浴缸，設計簡約，更備有美國衛浴品牌 Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror等。

恒基物業代理韓家輝表示，項目接獲約200組查詢，當中一半為內地潛在買家。（黃祐樺攝）

引入智能家居 可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機

另一伙示範單位未有提供裝修，單位參照7座28樓B室搭建，實用面積為1,173平方呎，屬四房一套間隔，客飯廳分明並外接露台，並採用梗廚房設計及工作間，廁所屬黑廁、無窗，其中淋浴間以雙拉門設計。

單位同樣配備私人電梯大堂及可使用八達通或手機應用程式乘專屬電梯。單位亦引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機，更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾，照顧需要夜班工作的住戶。

↓天瀧第7座28樓B室無裝修單位↓

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全盤566伙 主打三房以上大單位

天瀧全盤涉及566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。

資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。

↓↓天瀧戶型分布↓↓