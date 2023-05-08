周末錄22宗新盤成交　按周大跌近88%　青衣薈藍全盤沽清

港銀加息後首個周末，一手市場以銷售貨尾單位為主。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末兩日錄約22宗一手成交，與對上一周的181宗成交，按周大跌近88%。



當中，宏安地產（1243）青衣薈藍沽出全盤最後一伙，涉及為2樓A17室，實用面積235平方呎，連171平方呎平台，以694.2萬元沽出，呎價29,540元。項目合共提供320伙，自2021年8月起展開銷售，即逾一年半終沽出全數單位。

會德豐地產、信置（0083）及嘉華國際（0173）等發展的西南九龍維港滙 II，周末亦沽出2伙，套現3,869萬元。涉及單位為3A座6樓D室及6座12樓C室，實用面積同屬790平方呎，成交價分別為1,999萬及1,870萬元，呎價25,304及23,671元。

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE亦沽兩伙，套現1,554.5萬元。涉及為9座11樓K室及8座3樓J室，同屬兩房間隔，實用面積各為416及425平方呎，以777.8萬及776.7萬元沽出，呎價18,697及18,275元。

另外，星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，於上周六（6日）以先到先得方式發售價單75伙，另招標1伙連天台特色單位。惟據成交紀錄冊未見有相關成交紀錄。