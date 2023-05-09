啟德天瀧半數買家屬投資者　發展商：正研究其他標書、未計劃加推

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，上周五正式招標116伙，據成交紀錄冊資料，該盤沽出10伙，合共套現逾4.198億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目單位成交價合理，會續以市價推售，目前亦正研究其他標書，暫未打算加推，現階段亦不會推出細單位。



用家及投資者各半

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀則指，天瀧客源方面，用家及投資者各半，當中，九龍區最多佔四成，另約兩至三伙的買家屬新香港人。

為配合銷售，美聯物業亦於啟德設立「天瀧專門店」，美聯物業住宅行政總裁（港澳）布少明預期美國息口已經見頂，在不明朗因素消除下，準買家觀望氣氛將會逐步減退。預計本月一手交投有望重上2,000宗水平，按月升約1倍。

天瀧由恒地、中國海外、華懋、帝國集團、新世界及會德豐地產合作發展。

據美聯資料，今年首4個月3,000萬元以上一手住宅市場錄227宗成交，按年升約1.87倍，跑贏整體一手交投升幅。若以香港、九龍及新界三區劃分，今年首4個月逾3,000萬元新盤成交量佔比最多為九龍區（包括將軍澳及西貢），錄得157宗成交，佔比接近7成。

至於港島區有37宗，佔約16%，新界則有33宗，佔比超過14%，九龍區豪宅新盤較受市場追捧。