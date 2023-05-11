瑜一．天海開價首批90伙　折實均價26718元　一房入場費799萬

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，早前公佈樓書，涉及447伙。 項目今日（11日）公布首張價單90伙，折實售798.91萬元起。瑜一第IA期瑜一．天海首批90伙，折實平均呎價26,718元，較第1B期及第1C期的24,838元及25,953元，高出7.6%及2.9%。



華懋封海倫：最快下周首輪開賣

華懋集團銷售總監封海倫形容，首批定價屬「壓軸升ONE價」，價錢根據今期座向景觀而定，同時亦有參考同系第IB期及IC期相同景觀單位造價。項目本周六對外開放示範單位及同日收票，最快下周展開首輪銷售，惟不會全數推售瑜一．天海所有單位，亦不排除會於首輪銷售時，以招標形式推出三房單位。

華懋集團銷售總監封海倫形容，瑜一．天海首批90伙，定價屬「壓軸升ONE價」。

一房戶佔23伙 折實後全部低於千萬

瑜一．天海首批90伙，包括一房至三房間隔，實用面積364至960平方呎，其中一房佔23伙，折實售價均低於1,000萬元，而兩房佔49伙、三房佔18伙。

該批單位價單定價939.9萬至3,433.6萬元，價單呎價25,821元至35,767元；扣除最高15%折扣後，折實售價798.91至2,918.56萬元，折實呎價21,984元至30,402元。以價單定價計總值約16億元。

兩房戶折實價1066萬 三房最平近2400萬

該盤入場單位為1B座2樓E室，實用面積364平方呎，屬一房間隔，價單售價939.9萬元，價單呎價25,821元，扣除最高折扣15%後，折實入場費798.91萬元，呎價21,948元。

至於兩房單位折實由1,066.07萬元起，單位為第2B座2樓E室，實用面積469平方呎，呎價22,731元；最平三房單位則為第2B座2樓A室，實用面積957平方呎，折實價2,392.92萬元，呎價25,004元。

何文田站上蓋項目瑜一。

第IB期、第IC期折實均價 各為2.48萬元及2.59萬元

項目第IB期首張價單50伙，折實平均呎價24,838元，一房折實售787萬元起；第IC期首批80伙，折實平均呎價25,953元，兩房折實售1,216萬元起。

再參考同區其他較大型的二手屋苑，例如跟瑜一有10至15分鐘步程距離的ONE HOMANTIN及皓畋，近期二手呎價分別約2.14萬及1.89萬元；而樓齡較大的君頤峯二手呎價約2.14萬元。

瑜一．天海涉447伙 主打兩房及三房

瑜一．天海屬項目第IA期，由第1座及第2座共兩座住宅大廈組成，共提供447伙，實用面積由311至1,615平方呎，戶型包括一至四房，不設開放式戶，主打兩房及三房，另設特色戶。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。其中，第IB期及第IC期累沽347伙，套現逾59億元。

↓↓瑜一．天海經改動示範單位↓↓