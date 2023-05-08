何文田站瑜一‧天海公佈樓書　一房311呎起　料周內開價、下周開賣

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期，今日（8日）正式命名為瑜一‧天海（IN ONE ABOVE），並已公佈樓書資料，項目最細單位為實用面積311平方呎的一房戶。發展商指，瑜一天海料於周內開價，最快下周展開首輪銷售。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目瑜一‧天海今日上載樓書，項目提供三個示範單位，最快於一至兩日內開放示範單位予傳媒參觀。該盤最快周內開價，定價將參考同系瑜一第IB及IC期，但由於景觀、座向不同，料會有適度調整，又預告最快下周展開首輪銷售。

定價參考瑜一第IB及IC期

另外，封海倫又指，「瑜一」第IB期及第IC期至今售出共347伙，佔可售單位近89%，套現逾59億元，當中334伙於短短九天內，經兩輪銷售便迅速被市場吸納，創本年度最快及最高新盤吸金記錄。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一·天海共有4款共38伙特色單位，包括14伙頂層特色單位、4伙天際特色單位、18伙平台特色單位，以及2伙池景特色單位。

全盤提供447伙 最大四房戶1615呎

據樓書資料，瑜一第IA期瑜一‧天海，由第1座及第2座共兩座住宅大廈組成，共提供447伙，實用面積由311至1,615平方呎，戶型包括一至四房，不設開放式戶，主打兩房及三房，另設特色戶。面積最大為第2A座29樓A室，實用面積1,615平方呎，提供天台1,318平方呎。至於最細單位為第1B座1樓B室，實用面積311平方呎，採一房間隔，設有平台265平方呎。

其中，一房佔75伙實用面積由311至364平方呎，約佔17%；兩房佔192伙實用面積由425至597平方呎，約佔43%；三房佔172伙實用面積由889至1,145平方呎，約佔38%；四房佔8伙實用面積由1,515至1,615平方呎，約佔2%。